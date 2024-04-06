إزالة 6 حالات بناء مخالف في المنتزة والعامرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شنت أحياء محافظة الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بمشاركة قوات الأمن ، وذلك لمنع أي مخالفات من المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأسفرت الحملات بحي المنتزة ثان والعامرية ثان ، عن إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وأسوار، في عزبة البرنس بحي المنتزه ثان، وقريتي 6 و7 بحي العامرية ثان"، وقامت الحملات بالتحفظ على طن أسمنت و2 خلاط أسمنت، وكمية من الأخشاب، وحديد التسليح، وأتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

تاني الحملات بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد أراضي الدولة .



إزالة البناء المخالف في الاسكندرية



حملات لازالة البناء المخالف في الاسكندرية