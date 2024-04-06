أفضل أماكن الخروج خلال عيد الفطر بالقاهرة والجيزة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تعد حدائق محافظة القاهرة مقصدا رئيسيا لسكان القاهرة الكبرى، لكثرتها وتنوعها ما بين عامة ومتميزة ومتخصصة، ويوجد بأغلبها ألعاب ترفيهية، حيث يوجد بالعاصمة ما يقرب من 300 حديقة عامة و31 حديقة متخصصة، و17 حديقة متميزة، تشهد جميعها ازدحاما كبيرا خلال أيام العيد، كما تشتهر الجيزة بحديقة الحيوان التى تستقبل عشرات الآلاف فى العيد، وكذلك الأورمان.



وأعدت عدد كبير من حدائق القاهرة والجيزة برامج ترفيهية لزوارها، خلال العيد، بينهم الحديقة الدولية والقرية الفرعونية وعدد كبير من الحدائق الكبرى بنطاق القاهرة الكبرى.



كما أعدت حدائق القاهرة برامج ترفيهية لاستقبال حيث سيتم تنظيم عروض ترفيهية لزوار الحديقة الدولية وفقرات غنائية، وتنظيم رحلات لقطار الأطفال لزيارة أجنحة الحديقة.



ويرصد "اليوم السابع" أشهر الحدائق بالقاهرة الجيزة التى تستحق الزيارة فى العيد وتحظى بإقبال كبير من المواطنين لتميزها وجمال المناظر بها.



حديقة الحيوان بالجيزة



تتصدر حديقة الحيوان بالجيزة، الحدائق فى عدد الزوار والذى يصل إلى الـ100 ألف أحيانا فى أول أيام العيد، فهى دائما مزدحمة بالزوار يقصدها فى الغالب الأطفال بصحبة ذويهم لرؤية الحيوانات وقضاء يوم ممتع داخل الحديقة شاسعة المساحة والتى تصل إلى 80 فداناً، فهى أكبر حديقة حيوان بالجمهورية، وبها أكثر من بوابة للدخول، وتذكرة دخولها بـ5 جنيهات والأطفال مجانا، وتقع فى شارع مراد بالقرب من ميدان الجيزة، وجامعة القاهرة.



الحديقة الدولية



هى من أكبر حدائق القاهرة وأجملها على الإطلاق وتحظى باهتمام كبير من جهاز الحدائق المتخصصة، وتقع فى شارع عباس العقاد بمدينة نصر، بها ما يسمى بالأجنحة التى تشبهة الميادين وكل جناح مخصص لدولة يحمل شعارها، وهو سر تسميتها بالحديقة الدولية، ومساحتها 55 فداناً، بها مدينتين ألعاب ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى القطار الذى يطوف الحديقة لمشاهدة مناظرها، وبها حديقة حيوان مصغرة تم إنشاؤها مؤخراً، وشهدت الحديقة تطورا كبيرا فى زيادة المسطحات الخضراء ونشر عدد من كاميرات المراقبة بها، وتطوير عدد من الأجنحة، وإنشاء قاعة مناسبات، ثمن تذكرة الدخول بها 10 جنيهات والأطفال مجانا.



حديقة الأزهر



تعد حديقة الأزهر من أشهر الحدائق وأكبرها التى أنشئت حديثا فى القاهرة بمساحة 71 فدانا، وتقع فى منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، تتميز بالنافورات المائية والمطاعم، موقعها المميز يمكن زائريها من رؤية القاهرة من الأعلى بمبانيها التراثية والتاريخية، حيث ترتفع 40 مترًا تقريبا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن إصطحاب الأطفال أقل 4 سنوات مجانا، تتفاوت أسعار التذاكر بها.



الحديقة اليابانية بحلوان



بها العديد من المناظر الجمالية التى تنقلك من مصر إلى اليابان، فهى تتمز بتصميمها على الطريقة اليابانية ومظلاتها المميزة الشكل وتماثيلها الضخمة، كما أن بها ألعاب مائية للأطفال، وبها تستطيع إلتقاط أفضل الصور التذكارية، مساحتها 10 أفدنة، وتقع بالقرب من محطة مترو حلوان، وسعر التذكرة بها 10 جنيهات والأطفال مجانا.



حديقة الأورمان بالجيزة



تتميز بالهدوء ومليئة بالأشجار النادرة والأزهار المميزة، والنباتات المتنوعة، تستطيع اصطحاب الأطفال والاستمتاع بمناظرها الرائعة، فهى تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وتمتد فى 4 حدائق صغيرة، هى حديقة الصبار، وحديقة الورود، وربع النخيل، وحديقة عصفور الجنة، مع بحيرة الحديقة المسكونة بزهرة اللوتس.



حدائق الزمالك



هناك عدة حدائق بمنطقة الزمالك فى القاهرة تحظى أيضا بشهرة كبيرة ويمكن قضاء يوم العيد بها، وتذكرة الدخول بها 10جنيهات فقط، منها حديقة الأندلس وهى تطل على النيل تقع على أول شارع الجزيرة بالقرب من ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبرى قصر النيل، وأيضا حديقة الحرية التى تقع بجوار كوبرى قصر النيل على النيل مباشرة، وشهدت مؤخرا أعمال تطوير كبيرة، وحديقة الجزيرة والأسماك والنهر، وكلها مميزة وتحظى بإقبال كبير.



حديقة أم كلثوم بالمنيل



حديقة أم كلثوم من أجمل الحدائق المطلة على النيل، وتتميز بنظافتها الفائقة وقلة الزحام فيها وجوها الهادئ ومناخها الشاعرى، مساحتها 18000 متر مكعب، بها تنوع كبير من النباتات والأشجار النادرة، وتقع فى وجه مستشفى المنيل الجامعى على النيل، وثمن تذكرة الدخول بها 10 جنيهات.