6 عادات استمر فيها بعد رمضان لصحة جيدة

كتبت فاطمة ياسر

الحفاظ على الصحة بعد شهر رمضان يعد من الحيل الجيدة التي تمدك بصحة جيدة، وتساعد في الحصول علي الراحة طول العام، ويمثل شهر رمضان المبارك فترة مهمة، وبعد شهر الصيام، يصبح من الضروري اتخاذ بعض الخطوات للحفاظ على صحة الجسم والعقل، كما تعد فترة ما بعد رمضان فرصة للحفاظ على العادات الصحية التي ستكون مفيدة على المدى الطويل.

عادات صحية للحفاظ على ما بعد الصيام، ومنها:

- الترطيب

توصي منظمة الصحة العالمية بشرب ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء يوميًا. تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والخيار والشمام وغيرها يمكن أن يساعد أيضًا في ترطيب الجسم.

- النشاط البدني الخفيف

يجب ممارسة المشي أو أي تمرين معتدل لبضعة أيام في الأسبوع على الأقل إن لم يكن يوميًا. وهذا سوف يساعد في إدارة الوزن والرفاهية العامة.

- نظام غذائي متوازن

إن تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف والفيتامينات والبروتينات وغيرها سيساعد على تزويد الجسم بالأساسيات. يمكن دمج الحبوب الكاملة والخضروات الورقية الخضراء والفواكه والزبادي والمكسرات والبذور. حاول الحد من تناول الوجبات الخفيفة السكرية والمالحة.

- النوم الجيد

النوم الكافي مهم للجسم ليرتاح ويستعيد نفسه. إن اتباع روتين مريح في وقت النوم مع 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد سوف يدعم الصحة.

- ممارسة الرعاية الذاتية

إجراء فحوصات صحية بواسطة أخصائي طبي لتحديد الحالات الأساسية. اهدف أيضًا إلى خلق عادات مثل التأمل أو تمارين التنفس لتهدئة جسمك.

- حافظ على عادة الصيام

الصيام مرتين في الأسبوع يمكن أن يسهل الجسم على التخلص من السموم وتنظيم مستويات السكر في الدم. سيساعد هذا أيضًا على الانتقال بسلاسة إلى صيام رمضان في المستقبل.

