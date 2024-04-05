5 آلاف شخص على أطول مائدة إفطار جماعى بقرية مجريا في المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أطول وأكبر مائدة إفطار بقرية مجريا وكفر مجاهد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك فرحة المواطنين بتجمع المواطنين فى حفل الإفطار.

ويقول أيمن حامد البيومى أحد المنظمين لحفل الإفطار الجماعى والسنوى لقرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، أن التنظيم يتم للعام الثانى على التوالى بحضور الآلاف من أهالى قرية مجريا وكفر مجاهد لحفل الافطار الجماعى لجميع أهالى القرية .

ويضيف البيومى ، أن الأفطار الجماعى منظم بالمجهود الذاتى لاهالى القرية ، وبمشاركة من جميع الأهالى سواء كان رجال وشباب وفتيات وسيدات ، لتجهيز 5 آلاف وجبة لإفطار الصائمين بالقرية فى حفل إفطار جماعى لأطول مائدة إفطار فى محافظة المنوفية.

ويشير محمود فتحى أحد المنظمين لحفل الإفطار الجماعى بقرية مجريا وكفر مجاهد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، أن حفل الإفطار يقام للعام الثانى على التوالى بمشاركة مايقرب من 5 آلاف شخص ، والوجبات عبارة عن أرز بسمتي ، قطعة لحم ، سلطة خضار، بلح، عصير

ويضيف فتحى ، أن اليوم تم تحضير طن و500كيلو لحوم ، 200 كيلو ارز بسمتي ، 300كيلو جلاش، بالإضافة إلى الخضروات .

ويؤكد أحد المنظمين لحفل الإفطار الجماعى بقرية مجريا وكفر مجاهد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، أن الهدف من الإفطار والتجمع هو تجميع أهالى القرية جميعا على مائدة واحدة ، لنشر الحب والتسامح بين جميع أهالى القرية.



الإفطار الجماعى فى أطول مائدة إفطار (1)