4700 معتكف ومعتكفة فى المسجد النبوى فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك

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استقبل المسجد النبوى 4700 معتكف ومعتكفة فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق "زائرون" الإلكترونى، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوى خصصت مواقع للمعتكفين فى المسجد النبوى بقسم الرجال والنساء، وحددت السلم الكهربائى رقم ٦ وسلم ١٠ للرجال للصعود لموقع الاعتكاف فيما حددت أبواب 25 و24 لدخول المعتكفات.



وهيأت الهيئة جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين فى مواقعهم التى تعينهم على أداء العبادة بيسر وسهولة، حيث تقدم لهم خدمات الوجبات والضيافة ودواليب حفظ الأمتعة وشحن الأجهزة، بالإضافة للخدمات الأساسية المقدمة لضيوف الرحمن، وتخصيص عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية للمعتكفين.



وعملت الهيئة على منح كل معتكف أسورة تمكنه من سهولة التنقل والدخول والخروج من المواقع المخصصة للمعتكفين والحصول على الخدمات بسهولة.