اليوم السابع
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4 آلاف مبنى سكني بمنطقة الفيضانات بسبب انهيار السد بمدينة أورسك الروسية

الجمعة، 05 أبريل 2024 08:14 م
4 آلاف مبنى سكني بمنطقة الفيضانات بسبب انهيار السد بمدينة أورسك الروسية انهيار سد - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، بأن هناك 4 آلاف مبنى سكني يقع في منطقة الفيضانات بسبب انهيار السد بمدينة أورسك الروسية.

كما أفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن ذوبان الجليد بشكل سريع أدى إلى انطلاق تيارات ضخمة من المياه مما تسبب في انهيار السد، كما إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص بضواحي منطقة أورينبورج التي تضم مدينة أورسك الروسية. 

وكانت أفادت القناة بأن وسائل إعلام نقلا عن خدمات الطوارئ الروسية افادت بانهيار سد وسط فيضانات في مدينة أورسك وعمليات الإخلاء جارية.

 







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