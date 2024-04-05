1544 مواطنا يستفيدون من نظام بيع الطاقة لشركات "الكهرباء"

كتبت رحمة رمضان

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، من خلال الوحدة التي تم إنشائها بالشركة القابضة تحت مسمى وحدة ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، الدعم الفني و المساعدة المشتركين سواء بالقطاعات المنزلية أو الحكومية أو التجارية ليتمكنوا من تنفيذ 1777 محطة شمسية أعلى الأسطح بقدرات إجمالية تصل إلى 189 ميجا وات.

ويتم تنفيذ عدد 63 محطة بإجمالي قدرات حوالي 33.3 ميجاوات من قبل المشتركين بنظام التعريفه المميزة ، كما تم تنفيذ عدد 1544 محطه بإجمالي قدرات حوالى 122.8 ميجا وات من قبل المشتركين بنظام صافى القياس Net Metering و الذى يتيح للمشترك إمكانية الاستفادة من الفائض عن احتيجاتها من الطاقة المنتجة من المحطة الشمسية و بيعها لشركات توزيع الكهرباء.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اطلق "منصة مصر للطاقة الشمسية" بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة، في اطار استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة ، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.