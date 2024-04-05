وكيل صحة الشرقية يحتفل بيوم اليتيم فى مركز إيواء بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في الاحتفال بيوم اليتيم، بدار كريمي النسب بمركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بالحي الـ11 بمدينة العاشر من رمضان، والذي يأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتهنئة جميع الأمهات والعاملين بالدار بقرب حلول العيد، كما شارك في توزيع الملابس والهدايا على الأطفال كريمي النسب، في حضور مديرة إدارة التمريض ونقيب التمريض بالشرقية، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، كما أطمأن وكيل الوزارة علي الرعاية المتميزة للأطفال بالمركز، وعدم وجود أي معوقات تؤثر علي تقديم الخدمة لهم، وفي نهاية الحفل قام بتكريم المشاركين في هذا العمل، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، ومؤكداً دورهم الهام في رعاية وتربية هؤلاء الأبناء، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، من أجل إنشاء مواطن صالح ينفع نفسه ومن ثم المجتمع الذي يعيش فيه.

يذكر أنه تم نقل الأطفال بدور الإيواء بكفر صقر وفاقوس، إلى مركز الإيواء الجديد بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، منذ عامين تقريباً، بعد إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية، على ثلاثة أدوار، على مساحة 2000م، ليسع 150 طفل، ويشمل غرف للنوم، وغرف للمعيشة، وغرف للترفيه مزودة بألعاب للأطفال، وغرف لتحضير الرضعات، وغرف للملابس، والمطبخ، والمغسلة، هذا بالإضافة لغرف للإقامة المنفردة للأطفال، حال وجود نزلات برد أو خلافه.



وكيل صحة بالشرقية يحتفل يوم اليتيم (1)



وكيل صحة بالشرقية يحتفل يوم اليتيم (2)



وكيل صحة بالشرقية يحتفل يوم اليتيم (3)