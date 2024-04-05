اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 10:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية الأردن مطالبا بفتح جميع المعابر: تجويع سكان غزة يجب أن ينتهى

الجمعة، 05 أبريل 2024 09:28 م
وزير خارجية الأردن مطالبا بفتح جميع المعابر: تجويع سكان غزة يجب أن ينتهى أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، إلى فتح جميع المعابر البرية إلى غزة ووقف إطلاق النار فى القطاع، الذى يعانى من حصار وعدوان مستمرين منذ 7 أكتوبر الماضى.


وقال الصفدى - فى منشور عبر منصة (إكس) اليوم /الجمعة/ - "الأمم المتحدة يجب أن تكون مسؤولة عن جميع العمليات الإنسانية وأن يكون لها حق الوصول الكامل" فى قطاع غزة.


وأشار إلى أن "أى شيء أقل من ذلك سيكون كذبة أخرى ولن يبدأ حتى فى معالجة الكارثة التى خلقتها إسرائيل"، قائلا إن "تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي".







أيمن الصفدى

الأردن

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

غزة

حرب غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة