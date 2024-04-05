وزير الدفاع الأمريكى لنظيره الإسرائيلى: يجب إدخال المساعدات لغزة عبر جميع المعابر

وكالات

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لوزير الدفاع الإسرائيلى يواف جالانت عن سخطه حيال الضربة الإسرائيلية ضد عمال الإغاثة فى غزة، بحسب بيان للبنتاجون.



وأكد البنتاجون أن أوستن شدد لجالانت على الحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لحماية عمال الإغاثة والمدنيين فى غزة وزيادة المساعدات عبر جميع المعابر.



وأوضح البنتاجون أن واشنطن لم تحصل بعد من إسرائيل على خطة مفصلة بشأن أى عملية محتملة فى رفح، مؤكدا أن إسرائيل لم تقم بما يكفى لحماية المدنيين فى غزة.

من ناحية أخرى، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلى هرتسى هاليفى تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة، حسبما ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن رئيس الأركان قرر توبيخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدى الفرقة 162 ولواء الناحال.

يذكرأن، قال موقع أكسيوس إن المجلس الوزارى الأمنى المصغر فى إسرائيل وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى غزة، وأكد الموقع أن المجلس الوزارى الأمنى المصغر فى إسرائيل وافق أيضا على فتح معبر إيرز للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.



وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن المجلس الوزارى المصغر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا.