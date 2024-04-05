وزير الخارجية الأوكرانى: ألمانيا تبدأ البحث عن أنظمة باتريوت لبلادنا

أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، أن ألمانيا ستبدأ فى البحث عن أنظمة الدفاع الجوى "باتريوت" لأوكرانيا ليس فقط فى دول حلف شمال الأطلسى الناتو ولكن أيضًا فى جميع أنحاء العالم.



جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها كوليبا للصحفيين عقب اجتماع عقده، مع مسئولين من حلف الناتو فى بروكسل؛ بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية.



وقال كوليبا:"تبدأ ألمانيا الآن، بصفتها رئيسة تحالف الدفاع الجوى، فى إجراء تحليل فورى لجميع أنظمة بطاريات باتريوت المتاحة وأنظمة الدفاع الجوى الأخرى، ليس فقط بين الحلفاء، ولكن فى العالم، بالإضافة إلى ما يمكن القيام به وما هى المجموعات التى يمكن دمجها واستخدامها حتى يمكن تسليم هذه البطاريات إلى أوكرانيا".



وأشار كوليبا إلى أنه خلال اجتماع اليوم لمجلس الناتو وأوكرانيا، استعد الحلفاء لمناقشة العديد من القضايا مع تركيز النقاش على الاستعدادات لقمة الناتو فى واشنطن.



وأضاف:" إننى تحدثت عن شيء واحد فقط فى خطابى وهى أنظمة باتريوت وبطاريات جديدة لأوكرانيا لقد غير هذا محور المناقشة وقال أحد الوزراء إن هذا كان أصعب خطاب سمعه على الإطلاق من وزير خارجية لقد اعتذرت لإفساد المزاج الاحتفالى بعيد ميلاد الناتو لكننى شعرت أنه من الضرورى أن أغمر زملائى فى الواقع القاسى لسكان خاركيف وأوديسا ولفيف كان رد فعل الوزراء الذين كانوا فى أوكرانيا واستمعوا إلى أهمية أنظمة الدفاع الجوى مختلفًا عن أولئك الذين لم يكونوا فى أوكرانيا ولم يسمعوا ذلك ولم يشاهدوا إلا فى الأخبار ما كان يحدث".