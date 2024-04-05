وزارة الصحة تستعرض المبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطنين.. انفوجراف

كتب وليد عبد السلام

تمكنت وزارة الصحة من فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ونشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجراف يوضح جهود المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين فى شهر رمضان، والتى شملت نقاط عدة:

1- المبادرات تضمنت (الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة).

2- فحص 201 ألف و457 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

3- فحص 177 ألف و645 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

4- فحص 22 ألف و347 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين

5- فحص 344 ألف و140 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة فضلاً عن فحص 49 ألف و411 سيدة (زيارة لأول مرة)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

6- محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواكنين بنسبة 230.48% من المستهدف الخاص بها .

7- محافظة دمياط بنسبة 195.72% من المستهدف، يليهم محافظة الشرقية بنسبة 133.73% من المستهدف، يليهم محافظة دمياط بنسبة 131.35% من المستهدف الخاص بها.