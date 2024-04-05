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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 20 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدًا جديدًا

الجمعة، 05 أبريل 2024 05:30 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 20 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدًا جديدًا مساجد - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 20 ) مسجدًا اليوم الجمعة، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 885 ) مسجدًا منها ( 693 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 192 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م (11907) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (97) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد النصر – زنين – بولاق الدكرور
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد الرحمة – مدينة موط– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد آل رشوان – العزب المصري - دشنا
4. مسجد  أولاد أبو رحاب – نجع غانم – العركي – فرشوط
5. مسجد آل البيت – النحال – بندر قنا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد أبو جبر- قرية السلام – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
7. مسجد العارف بالله – مدينة أسيوط الجديدة
مديرية أوقاف الدقهلية
م - المسجد وعنوانه
8. مسجد الجوهري – شارع بور سعيد – المنصورة
9. مسجد بلال بن رباح – عزبة عمرو وصفي – عزبة الفتح – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الفيوم
م - المسجد وعنوانه
10. مسجد قصر بياض - العجميين
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
11. مسجد الحمدية الغربي – قريةالبرنوجي  - مركز دمنهور
مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
12. مسجد عبد الحليم علي أمين – مشارقة إهناسيا
مديرية أوقاف الغربية
م - المسجد وعنوانه
13. مسجد الرحمن – كفر الشيخ علي – كفر الزيات
مديرية أوقاف أسوان
م - المسجد وعنوانه
14. مسجد العزيز بالله – قرية اللديد – المحاميد - الحجز قبلي وبحري مركز إدفو
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد النور – عزبة خميس – سيدي سالم
2. مسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف قنا
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد الفتح – الطود – أبو تشت
4. مسجد الحاج رشوان –الحبيلات الغربية – أبو تشت
5. مسجد آل رزق – العمري – أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد كوم النصر الكبير – مركز المحمودية







وزارة الاوقاف

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