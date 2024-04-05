هل النعناع يساعد في علاج مرض السكري؟

كتبت فاطمة ياسر

النعناع من الأعشاب ذات المذاق الخاص والمميز، كما أن تناولك لها يساعدك في إدارة مرض السكري، ووفقًا لموقع healthshots نتعرف علي أفضل الحيل لاستخدام النعناع لمرض السكري للحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعي.



مرض السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًاويتطور عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.



مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى أضرار كبيرة لمختلف أجهزة الجسم، وخاصة الأعصاب والأوعية الدموية.

وفي عام 2019، ساهم مرض السكري بشكل مباشر في 1.5 مليون حالة وفاة، وحدث 48% من تلك الوفيات قبل سن 70 عامًا على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



على الرغم من أنه لا يمكن علاج مرض السكري، إلا أنه يمكن إدارته،للحفاظ على مستويات السكر في الدم يجب تناول نظام غذائي صحي مع تناول النعناع فهو أحد الأعشاب التي يوصى غالبًا بإدراجها في النظام الغذائي لمرض السكري.

وعلى الرغم من أن استخدام النعناع لعلاج مرض السكري يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أنه قبل استخدامه، فأوراق النعناع مليئة بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات A وC، إلى جانب المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وتوفر العديد من الفوائد الصحية. فهو غني بالحديد والبوتاسيوم والمنغنيز، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ووظائف المخ.



وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، يساعد النعناع على حماية جسمك من الإجهاد التأكسدي، وهو نوع من الضرر الذي يلحق بالخلايا بسبب الجذور الحرة، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة إنتاج الأغذية ومعالجتها والتغذية .

ما هي فوائد النعناع لمرض السكري؟

يقدم النعناع العديد من الفوائد التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكريوالسبب التالي:

- غني بمضادات الأكسدة

يحتوي النعناع على حمض الروزمارينيك والفلافونويدات، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وتقليل امتصاص الجلوكوز. علاوة على ذلك، فإن النعناع غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات لدى مرضى السكري.

- غنية بالألياف

يمكن أن يكون النعناع مفيدًا بشكل خاص لمرضى السكري بسبب محتواه العالي من الألياف. فهو يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، وبالتالي منع الارتفاعات والانهيارات.

علاوة على ذلك، فإن خصائص النعناع المضادة للالتهابات قد تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب المرتبط بمضاعفات مرض السكري.

يقلل من التوتر

للنعناع تأثير مهدئ قد يكون مفيدًا أيضًا في خفض مستوى التوتر لدى مرضى السكري. الإجهاد يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم ويجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة، وفقا لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو .

