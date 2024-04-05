هل إهمال غسيل الأسنان قد يسبب سرطان الأمعاء والقاولون.. دراسة توضح

كتبت مروة هريدى

كشفت دراسة جديدة عن وجود صلة بين سوء نظافة الفم والأمراض القاتلة، حيث كشفت الدراسة وجود علاقة بين سرطان الفم والأمعاء، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

وفقًا للدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Nature، اكتشف الباحثون ميكروبًا محددًا يوجد عادةً في الفم معروف باسم Fusobacterium nucleatum، في حوالي 50 بالمائة من حالات سرطان الأمعاء، حيث توصل العلماء في مركز "فريد هاتشينسون" للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الميكروبات الموجودة في الفم تنتقل إلى الجزء السفلي من الأمعاء، وتعمل على مقاومة أحماض المعدة، ثم تنمو وتتسبب في تدهور حالات المصابين بأورام القولون والمستقيم.

ومن خلال البحث، قاموا بفحص 200 حالة من سرطان الأمعاء ووجدوا أن حوالي نصف حالات السرطان تحتوي على الميكروب الموجود بالفم والناتج في الغالب عن الإهمال في تنظيف الأسنان، كما اكتشفوا أيضًا وجود هذا الميكروب في العديد من عينات البراز المأخوذة من أشخاص مصابين بالسرطان، ووفقا للدراسة، فإن الميكروبات تدفع لتطور السرطان ويمكن أن تؤدي إلى نتائج أسوأ.

وأكدت الدراسة على أهمية الحفاظ على صحة أسنانا وغسلها بانتظام واستخدام الخيط في تنظيفها أيضًا، بجانب الحرص على زيارة طبيب الأسنان من أجل الفحص بشكل منتظم، خاصة أن الأمر يتعلق بالحفاظ على صحة الجسم بالكامل.