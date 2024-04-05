اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب نيويورك ونيوجيرسى

الجمعة، 05 أبريل 2024 07:22 م
هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب نيويورك ونيوجيرسى ريختر
أحمد علوى

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر جميع أنحاء مدينة نيويورك والضواحي المحيطة بها وولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة.


وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول - في تغريدة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة - : "يقوم فريقي بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد تكون حدثت، وسنقوم بإعلام الجمهور على مدار اليوم".


وكان مركز الزلزال بالقرب من محطة وايتهاوس بولاية نيوجيرسي، على بعد 40 ميلاً غرب مدينة نيويورك، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.


وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.


وكان التأثير محسوسًا في جميع أنحاء منطقة Tri-State. ووردت أنباء عن اهتزاز المباني من نيوجيرسي إلى لونغ آيلاند.







نيويورك

نيوجيرسي

زلزال

ريختر




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