هتخففي ملابس ابنك ولا لاء في تقلبات الطقس؟

كتبت فاطمة ياسر

مع تقلبات الطقس، وارتفاع درجة حرارة الجو، تتساءل جميع الأمهات عن عدد طبقات الملابس التي يجب ارتداؤها للأطفال في ظل عدم استقرار الطقس، في النهار شديد الحرارة وفي المساء شديد البرودة.

وحول ذلك يوضح الدكتور مدحت الزيات استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في كلية طب قصر العيني، أن تخفيف طبقة واحدة من الطبقات التي يرتديها الطفل تعد حلاً لشعور الطفل بالراحة، وتجنب شعوره بالحرارة وارتفاع درجة حرارة الطقس، والتعرق المفرط، الذي قد يتسبب في إصابة بالعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها نزلات البرد.

وأشار استشاري طب الأطفال، إلى أن تقلبات الطقس تزيد من فرص إصابة الطفل بالنزلات البرد، والأنفلونزا، ولذا يجب وخي الحذر من تعرضه للإصابة.



وأضاف، أنه يجب تخفيف ملابس الأطفال وليس "التصيف" فهناك فرق كبير بينهم فالتخفيف يعني تقليل طبقة من الملابس، مثال حديثي الولادة يجب ارتداء فنلة كت ونص وسلبويت قطن خارجي، وهذا أيضا يحدد حسب طبيعة المنزل وطبيعة الطفل نفسه لابس كام قطعة وعرقان ولا بردان، موضحًا أنه يجب تجنب ارتداء الأطفال الملابس الصوفية أو القطيفة، أو الفرو، لأن هذا يتسبب في تعرضها بالكثير ممن المشاكل الجلدية، كحمو النيل وظهور حبوب، وعند تخفيف الملابس يجب أن يكون تدريجي مش مفاجىء، والطفل الصغير يبقى لابس اكتر منك بقطعة.