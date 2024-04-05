نصائح من مركز المناخ للمزارعين خلال أيام عيد الفطر.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

تشهد درجات الحرارة انخفاضًا خلال الاسبوع المقبل على كافة أنحاء الجمهورية لتكون حول 24 °م شمالاً وحول 30 °م جنوباً نهاراً و انخفاض أيضاً في حرارة الليل لتكون الحرارة الصغرى بين 13 إلى 17 °م .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح للمزارعين من مركز معلومات المناخ:

1- ممنوع الري تماماً خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات و من بعد الساعة 8 – 9 مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة لمحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وفي محافظات الصعيد أيام الخميس والجمعة.

2- بالنسبة لأشجار الفاكهة كانت الأيام الماضية إيجابية جداً لكل أشجار الفاكهة ودفعت الأشجار لاستكمال التزهير والدخول في الاخصاب والعقد بدون مشاكل ومع انخفاض الحرارة في أسبوع العيد لابد من الحفاظ على استمرار سريان العصارة.

3- بعد الأيام الدافئة والحارة حصل زيادة في تعداد الحشرات الثاقبة الماصة "خاصة تربس المانجو والموالح والبصل " والاكاروسات وأمراض الندوات والتبقعات والبياض وغيرها على المحاصيل كلها ويجب الوقاية والمكافحة من المستجدات " امراض بداية الموسم بياض دقيقي ولفحات ازهار وانثراكنوز واعفان جذور ".

4- مع انخفاض الحرارة "النسبي" ليلاً لابد من تعويض تعطيل امدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة "ذرة - سمسم – قطن – صويا " من خلال إضافة حامض فسفوريك مع الري " 10 لتر للغمر و 3-4 لتر للتنقيط " او إضافة عالي فسفور مع بوتاسيوم فوسفيت رشاً ( 6 سم / لتر) .

5- دعم خضر الانفاق وخضر المكشوف من أجواء الفترة الماضية لان التنفيل زاد " بطيخ – كنتالوب – فلفل – طماطم – باذنجان ".

6- الأجواء فى العيد إيجابية جداً لمرحلة اكتمال ملء الحبوب وبدايات النضج للمحاصيل الشتوية "القمح - الفول - الفاصوليا - البسلة الحبوب العطرية - الحمص"، و من الممكن دعمها بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينين لاسراع عملية الامتلاء والنضج قبل ارتفاعات الحرارة المتكررة.

7- الأجواء إيجابية للمحاصيل الارضية “البطاطس - البنجر - البصل - الثوم" والتى سيتم زيادة عمرها حوالى 10 أيام اضافية وحمايتها من امراض الندوات والتبقعات لو الزرع متأخر .