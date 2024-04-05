منظمة المطبخ العالمي: جيش الاحتلال فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتنا بغزة

كتب محمد شعلان

طالبت منظمة المطبخ المركزي العالمي بتحقيق مستقل في مقـتل عمال الإغاثة التابعين لها في قطاع غزة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتنا بقطاع غزة.

وشددت منظمة المطبخ المركزي العالمي، في بيان نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه على الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن قتل عمال الإغاثة في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.