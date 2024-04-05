اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 09:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية تعلق إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر

الجمعة، 05 أبريل 2024 08:00 ص
منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية تعلق إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
أ ش أ

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أعلنت منظمة "أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية، أنها علقت محاولات إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر بعد مقتل سبعة من موظفي المنظمة الأمريكية في غارة جوية إسرائيلية.

وذكرت "أوبن آرمز" -في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية"، أن الهجوم الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية الاثنين الماضي يمثل نقطة تحول مؤلمة في جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضافت أنه مع وصول السفينة "أوبن آرمز" إلى لارناكا بقبرص، جرى تعليق المهمة التي تنفذها مع ورلد سنترال كيتشن في الممر الإنساني إلى قطاع غزة.







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اسبانيا




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