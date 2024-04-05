اليوم السابع
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محافظ الشرقية يقرر أجرة التوك توك داخل المدن 5 جنيهات

الجمعة، 05 أبريل 2024 09:22 م
محافظ الشرقية يقرر أجرة التوك توك داخل المدن 5 جنيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال المحاسب صبحى السباعى رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  قرر أن تكون تعريفة ركوب التوكتوك داخل مدن مراكز المحافظة 5 جنيهات، وبدأ رؤساء المدن فى تنفيذ قرار محافظ الشرقية.

وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن جميع رؤساء المراكز بدأوا فى تنفيذ القرار بالتنسيق مع المرور والشرطة لافتا أن اللجنة قامت  بلصق استيكرات على التوك توك مدون عليها رقم التوكتوك ويفيد أن تعريفة الركوب ب5 جنيهات داخل المدينة مع أخذ بيانات قائد التوك توك وسط استحسان الأهالى لهذا التصرف.

وأوضح أن تعريفة ركوب التوكتوك داخل مدن المراكز بإجراء المحافظة أصبحت 5 جنيهات وعلى المواطن عدم دفع اى مبلغ زيادة، اما حال خروج التوك توك خارج المدينة لأى قرية فهذا يتم بالاتفاق بين المواطن وقائد التوك توك و بالتراضى بينهما.







تعريفة ركوب التوكتوك

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