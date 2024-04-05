مجلس حقوق الإنسان يدعو لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل مع تصاعد المخاوف بشأن الحرب في غزة

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دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدول إلى التوقف عن بيع أو شحن الأسلحة إلى إسرائيل، في قرار صدر اليوم الجمعة يهدف إلى المساعدة في منع انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وسط الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 33 ألف شخص.



وصوت مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة، لصالح القرار بأغلبية 28 صوتا مقابل 6، مع امتناع 13 عن التصويت -وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.



وعزا المجلس هذا الإجراء الشامل للإجراءات الإسرائيلية مثل إعاقة الوصول إلى المياه والحد من شحنات المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية. كما دعا المحققين المستقلين المدعومين من الأمم المتحدة إلى الإبلاغ عن شحنات الأسلحة والذخائر والمواد "ذات الاستخدام المزدوج" - التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية - والتي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين.



وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم، إلا أنه من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل كدليل على القلق الواسع النطاق بشأن حملتها العسكرية في غزة.