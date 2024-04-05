مجلس الأمن الأمريكى: مستعدون للتعاون مع مصر والأردن لإيصال المساعدات لغزة

إيمان حنا

رحب مجلس الأمن القومى الأمريكى بالخطوات التي أعلنتها إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وفق بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، وقال البيان : "نرحب بالخطوات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الليلة بناء على طلب الرئيس بعد مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو.

وأضاف البيان : إن هذه الخطوات، بما في ذلك الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات المباشرة إلى غزة، وفتح معبر إيريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة بشكل كبير، يجب أن يتم تنفيذها الآن وبشكل كامل وسريع.

وكما قال الرئيس بايدن اليوم في المكالمة الهاتفية، فإن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات وغيرها، بما في ذلك الخطوات اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء وسلامة عمال الإغاثة.

ونحن على استعداد للعمل بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، وحكومتي الأردن ومصر، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، لضمان تنفيذ هذه الخطوات المهمة وتؤدي إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة لها في جميع أنحاء غزة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.