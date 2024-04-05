ماكرون يعتبر تصريحات شويجو "تهديدية"

وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن تصريحات موسكو، التي جاءت عقب محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ونظيره الفرنسى سيباستيان ليكورنو، تهديدية.

وقال ماكرون في حفل افتتاح مركز أولمبي للألعاب المائية قرب باريس: "لقد قدم وزير الدفاع (الفرنسى) تقريرا (حول نتائج المحادثات)، كما يفعل الوزراء عادة بعد المفاوضات مع نظرائهم. وكانت بعض التعليقات من الجانب الروسي في حقيقة الأمر غريبة وتهديدية".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن شويجو صرح خلال المحادثة بأن موسكو تأمل ألا تكون أجهزة المخابرات الفرنسية متورطة في الهجوم الإرهابي.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الوزير الفرنسي "حاول باستمرار إقناع الوزير شويجو، بأن أوكرانيا والدول الغربية لم تتورط في الهجوم الإرهابي، ونقل المسؤولية إلى "داعش" الإرهابى المحظور فى روسيا".

وأكدت أن وزير الدفاع الروسى، أعرب فى المحادثة الهاتفية مع نظيره الفرنسى عن ثقته فى معاقبة جميع المسؤولين عن هجوم "كروكوس" الإرهابى.