فلسطين فى قلب جزيرة الوراق.. أعلام تغطى الشوارع تضامنا مع القضية.. فيديو

كتبت - مرام محمد

حرص أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، على أن تكون فلسطين حاضرة بقوة خلال مائدة الإفطار الجماعية التي ينظموها اليوم الجمعة، إذ علقوا أعلام فلسطين وزينوا الشوارع بجداريات ورسوم غرافيتية مميزة؛ تضامنًا مع القضية.

وشارك في تجهيز المائدة عشرات الشباب والسيدات من أهالي الجزيرة، إذ تقاسموا الأدوار فيما بينهم للخروج بتلك الصورة المبهرة وإعداد حوالي 5000 وجبة تتضمن لحوم وأرز وطواجن بازلاء، إلى جانب حلويات وعصائر متنوعة، وتزيين الشوارع بالأنوار والزينة والبلالين؛ للخروج بيوم مميز ومبهج في الشهر الكريم.

وعبر أهالي جزيرة الوراق عن سعادتهم بتنظيم مائدة إفطار تجمعهم بكبارهم وصغارهم للعام الثالث على التوالي، مشيرين إلى أنهم استعدوا لتنظيم المائدة منذ حوالي شهر ونصف، وبالجهود الذاتية نظموا المائدة بطول يزيد عن 2كم2، وجهزوا 5000 وجبة، وزينوا الشوارع.



أعلام فلسطين تغطى الشوارع تضامنا مع القضية



فلسطين فى قلب جزيرة الوراق