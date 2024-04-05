اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 11:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط وإعدام كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

الجمعة، 05 أبريل 2024 11:40 ص
ضبط وإعدام كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط لحوم فاسدة - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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شنت إدارة مجازر دمياط حملة موسعة على عدد من  مجازر المحافظة لمنع وصول أي اللحوم الغير صالحه للاستهلاك الأدمي للمواطنين والأسواق.

وقامت الحملة باعدام كميات من اللحوم الغير صالحة في مجزر دمياط تم اعدام عجل بقرى بالكامل لاصابته بمرض السل، وفي مجزر الزرقا  تم اعدام كبدة بقرى،  وفي مجزر  فارسكور تم اعدام  2 فشة عجل بقرى ورأس عجل بقرى .

يأتي ذلك بناء على توجيهات  السيد القصير وزير الزراعة  وتعليمات  اللواء دكتور  ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتوجيهات مدير عام الطب البيطري بدمياط  إيهاب شكري بضرورة الاهتمام بتقديم  غذاء أمن وصحي، وباشراف د. دينا طلعت مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم و د. رحاب سلامة رئيس قسم المجازر.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كلفت بتوسيع حملات التفتيش علي المحلات والمطاعم لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك

 

 







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