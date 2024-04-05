ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه في حملات أمنية

محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية- البحيرة- الأقصر- أسوان- الجيزة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ونجحت الجهود في ضبط(عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين- 2 فرد محلى وطلقتين) وضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة شبرا خيت) .. وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

وتمكنت الجهود من ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد محلى وطلقتين) و ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 3 سيدات – مقيمات بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) .. وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 500 جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض) وضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم).. وبحوزته (40 ألف قرص مخدر). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,5 مليون جنيه) تقريباً.