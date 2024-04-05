ضبط عصابة تسرق المساكن بأسلوب كسر الكالون

محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الدقهلية– الجيزة) من ضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة جمصة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المساكن بأسلوبى (المفتاح المصطنع - كسر الكالون) وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة - فرد محلى - عدد من الطلقات) واعترفا بإرتكابهما (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة دراجة نارية خاصة بأحد الأشخاص حال توقفها أمام عقار كائن بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وإعترفوا بقيامهم بتحميل الدراجة النارية المستولى عليها على مركبة تروسيكل وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها – مركبة التروسيكل المستخدم فى الواقعة). ضبط سائق بالقاهرة لتعديه على آخر بسلاح أبيض مما أودى بحياته).