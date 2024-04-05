اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 02:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة تسرق المساكن بأسلوب كسر الكالون

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:50 م
ضبط عصابة تسرق المساكن بأسلوب كسر الكالون حملة أمنية
محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الدقهلية– الجيزة) من ضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة جمصة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات المساكن بأسلوبى (المفتاح المصطنع - كسر الكالون) وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة - فرد محلى - عدد من الطلقات) واعترفا بإرتكابهما (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة دراجة نارية خاصة بأحد الأشخاص حال توقفها أمام عقار كائن بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وإعترفوا بقيامهم بتحميل الدراجة النارية المستولى عليها على مركبة تروسيكل وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها – مركبة التروسيكل المستخدم فى الواقعة). ضبط سائق بالقاهرة لتعديه على آخر بسلاح أبيض مما أودى بحياته). 

 

 







الامن العام

نشاط إجرامى

سرقات

دراجة النارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة