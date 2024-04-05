ضبط المتهم بقتل صديقة زوجته بالهرم لسرقتها

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.. بالعثور على جثة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) داخل الشقة محل سكنها وسرقة بعض المحتويات من منزلها. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل) متواجد بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بوجود علاقة صداقة بين زوجته والمجنى عليها وعلمه بمرضها وإقامتها بمفردها فعقد العزم على سرقتها وتوجه إلى مسكنها بزعم الإطمئنان عليها وعقب ذلك قام بخنقها بقطعة قماش فأودى بحياتها ، وإستولى على المسروقات ولاذا بالفرار ، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.