اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل ربة منزل بسبب خلافات بقنا

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:48 ص
ضبط المتهم بقتل ربة منزل بسبب خلافات بقنا مديرية أمن قنا - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل ربة منزل بسبب خلافات بين عائلتين بقرية الحرازات التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

كانت قد لقيت سيدة مصرعها، بطلقات نارية بقرية الحرازات التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع سيدة بطلقات نارية بقرية الحرازات التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتبين مصرع غرام.أ، 32 عاما، وتبين أن مشاجرة بين عائلتين على خلاف الجيرة تطور إلي مشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة.


 







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