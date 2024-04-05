اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 06:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صدقة الفطر وحق الله فى المال.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:00 ص
صدقة الفطر وحق الله فى المال.. موضوع خطبة الجمعة اليوم خطيب الجمعة
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "صدقة الفطر وحق الله في المال"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت الوزارة حددت موضوعات خطب شهر رمضان 1445هــ

الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات.
الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات.
الجمعة الثالثة: فضائل العشر الأواخر من رمضان .. والتماس ليلة القدر فيها.
الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد.







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صلاه الجمعه

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الجمعة اليتيمة




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