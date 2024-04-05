زيادة سعر الكاكاو 230% يهدد المستهلكين بارتفاع كبير لثمن الشوكولاتة

فاطمة شوقى

ارتفع سعر الكاكاو بشكل كبير وتضاعف الحد الأقصى التاريخى حتى وصل إلى 10000 دولار للطن الأسبوع الماضى، أي أنه ارتفاع بنسبة 230%، وفقا للوكالة الدولية للكاكاو.

وأشارت وكالة أجراريا البيروفية إلى أنه في البداية كان زيت الزيتون والآن الشكولاتة والقهوة، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير مما أثر سلبا على مزاج المستهلكين.

وفي حالة الشوكولاتة، فإن هذه الزيادات لم تنعكس بعد بكامل حجمها على أرفف المتاجر ومحلات السوبر ماركت، لكنها ستكون ذلك فى الأشهر المقبلة لأن سعر مكونها الرئيسي، الكاكاو، الذى ارتفع بشكل كبير بنسبة 230% ، ووصل سعر الطن في الأسبوع الماضى إلى 10000 دولار .

وقال الخبير دييجو مورين: إننا نواجه أزمة خطيرة في سوق الكاكاو في الأشهر المقبلة ، ناجمة عن المشاكل المناخية الناجمة عن ظاهرة النينيو ، وضعف المحاصيل في المنطقة الرئيسية ، غرب أفريقيا ، والزيادة المحدودة في الإنتاج في مناطق آخرى.

ووفقا للمنظمة الدولية للكاكاو، هناك عجز في إمدادات الكاكاو يزيد عن 370 ألف طن بحلول عام 2024، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويضاف إلى كل هذا عدم الاستقرار السياسي في البلدان المنتجة والمضاربات حول الكاكاو التي لا تزال سائدة.

هذا الوضع له بعض الضحايا الواضحين، أولئك الذين يحبون الحلويات، والذين سيشهدون ارتفاع أسعار الشوكولاتة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل، مدفوعًا أيضًا بارتفاع السكر، المكون الرئيسي الآخر للشوكولاتة، والذي أصبح أكثر تكلفة بنسبة 16٪ في عام 2018.

وقال بن ليدلر، استراتيجي الأسواق العالمية في منصة الاستثمار والتداول eToro : سترتفع أسعار الشوكولاتة مع انخفاض مخزونات الكاكاو منخفضة السعر، ويحذر من أن مصنعي وموزعي الشوكولاتة بدأوا في تحميل المستهلكين تكاليف أعلى، وقد بدأنا بالفعل نرى ذلك في أسعار النوجا في عيد الميلاد الماضي.

وفي رأيه، فإن ارتفاع أسعار الكاكاو سيدفع أيضاً منتجين إلى تعديل وتقليل نسبة الكاكاو في وصفات منتجاتهم وتعديل التغليف لتخفيف ضربة الأسعار، وهو ما سيؤثر على المستهلكين.

وسيزداد الارتفاع في الأشهر المقبلة، حيث ستظل الإمدادات نادرة بسبب حقيقة أن الحصاد التالي لن يحدث حتى أكتوبر وتستغرق الأشجار الجديدة خمس سنوات حتى تنضج، لذلك ، قد تكون الشوكولاتة أكثر تكلفة في عيد الفصح 2025 إذا وتتوقع ديانا جوميز، محللة بلومبرج إنتليجنس، أن تؤدي أمراض الكاكاو والطقس العاصف إلى إطالة أمد العجز وسط ارتفاع أسعار السكر.

يضاف إلى ذلك أن إمدادات الكاكاو يمكن أن تتعرض للخطر بشكل أكبر عندما تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى منع تسويق المنتجات التي تساهم في إزالة الغابات حيز التنفيذ، وبالتالي، يرى ليدلر أن ، أسعار الشوكولاتة المرتفعة ستبقى، حيث سيتعين على المنتجين وتجار التجزئة تجديد مخزونهم بأسعار أعلى.

ويدرك دييجو مورين أيضًا أن الأمور يجب أن تتغير كثيرًا حتى تستقر الأسعار مرة أخرى، والبديل الوحيد الذي يراه في الوقت الحالي هو ، كاكاو أمريكا اللاتينية.