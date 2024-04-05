رئيس MI6 السابق يلوم الاستهداف المنهجي الإسرائيلي في مقتل عمال الإغاثة بغزة

كتبت : نهال أبو السعود

تزايدت الضغوط على رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك للتحرك ضد إسرائيل بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لوورلد سنترال كيتشن بعد أن أدان رئيس المخابرات البريطانية السابق الطريقة التي وصفها بالمتهورة التي قُتلوا بها.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، قال السير أليكس يونجر، الرئيس السابق لوكالة M16، إن الحادث أظهر أن إسرائيل تستخدم الاستهداف المنهجي الذي يهدد بذبح الأبرياء عن طريق الخطأ وهي معرضة لخطر فقدان حقها في المطالبة بـهدف أخلاقي في الحرب مع حماس

وقال السير أليكس: وجهة نظري هي أن ما حدث هو في الأساس منهج منهجي - وهو نهج في الاستهداف وصل في بعض الأحيان إلى حد التهور، وبالتالي يقوض بشكل أساسي ما يجب أن تكون عليه الأهداف السياسية لإسرائيل والتي تتمثل في الحفاظ على بعض الأرضية الأخلاقية العالية والغرض الأخلاقي.

وسُئل السير أليكس، الذي أدار MI6 من عام 2014 إلى عام 2020، عما إذا كان يعتقد أن عمال الإغاثة السبعة، بما في ذلك ثلاثة بريطانيين، ماتوا لأن إسرائيل كانت مستعدة للمخاطرة بتفجير الأشخاص الخطأ إذا اعتقدت أن هناك فرصة سيئة لحدوث كارثة فأجاب: من الصعب ألا نستنتج أنه لا يتم إيلاء رعاية كافية للمخاطر الجانبية لهذه العمليات بطريقة أو بأخرى وأضاف: إنه تذكير بعدد الآلاف من الأبرياء الذين وقعوا في فخ هذا الصراع.

وقال السير أليكس إنه يجب على بريطانيا أن تستخدم نفوذها لدى الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على تغيير تكتيكاتها العسكرية. وأضاف: نريد أن ننظر في الطرق التي يمكننا من خلالها تحقيق النفوذ والحوافز الإبداعية لمزيد من التركيز على الأضرار الجانبية، مثل قتل المدنيين الأبرياء.

وتأتي تعليقات رئيس MI6 السابق وسط دعوات متزايدة لبريطانيا ودول أخرى للرد على الهجوم من خلال مجموعة من الإجراءات بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ووقع أكثر من 600 محام، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا السابقة الليدي هيل، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني يحذرون فيها من أن الحكومة تخاطر بانتهاك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال الموقعون إن تدهور الوضع في غزة واستنتاج محكمة العدل الدولية بوجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية أجبر المملكة المتحدة على تعليق مبيعات الأسلحة إلى البلاد.