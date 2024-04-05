رئيس شركة مياه الأقصر يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته لكافة الإدارات باتخاذ الاستعدادات اللازمة وإتباع الجاهزية القصوى، وذلك لمواجهة أى أمور طارئة من زيادة إستهلاك خلال الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وشملت الاستعدادات الإنتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، وتم الانتهاء من غسيل جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الإستهلاك المتزايد فى المياه خلال شهر رمضان وخلال أسبوع الأعياد، كما تم العمل على تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وتعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أسبوع الأعياد.

وصرح رئيس الشركة خلال اجتماعه بكافة القطاعات، أن رفع درجة الاستعداد سيتم داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 على مدار اليوم خلال 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، كما إنه تم أيضاً العمل على تعديل جداول الورديات لخدمة الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، ونزول فرق التوعية للسيدات بالحفاظ على المياه فى المنازل قبل عيد الفطر.

فيما أطلقت شركة مياه الأقصر، حملة توعية للسيدات بأهمية الحفاظ على المياه في المنازل قبل عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتعليمات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بنشر التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها.

وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، أن فرق التوعية ومكلفات الخدمة العامة تعمل على الذهاب للمواطنين وسيدات البيوت في المنازل بالمدن والقرى بمحافظة الأقصر، للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها وتوعيتهم بالطرق السليمة والموفرة أثناء غسيل السجاد، وتنظيف المنزل ومسح الأرضيات قبل عيد الفطر المبارك، وتم ذلك فى مناطق إسنا والبياضية والطود.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر، إنه تؤدى زيادة الإستهلاك بالأيام التي تسبق العيد إلى إنقطاع المياه وضعفها بالعديد من المناطق، خاصةً فى نهاية الشبكات رغم أن هذه الأيام تحظى بخطة مكثفة لزيادة طاقة محطات المياه ورفع الضغوط لضخ كميات أكبر، خاصةً بعد إجراء الصيانة اللازمة بالمحطات والمحابس والشبكات على مستوى محافظة الأقصر.