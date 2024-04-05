اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 01:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد مقتل عمال الإغاثة..

رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يقرر تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية

الجمعة، 05 أبريل 2024 12:05 ص
رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يقرر تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية هرتسى هاليفى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلى هرتسي هاليفى تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة، حسبما ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن رئيس الأركان قرر توبيخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدى الفرقة 162 ولواء الناحال.

يذكرأن، قال موقع أكسيوس إن المجلس الوزارى الأمنى المصغر فى إسرائيل وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى غزة، وأكد الموقع أن المجلس الوزارى الأمنى المصغر فى إسرائيل وافق أيضا على فتح معبر إيرز للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.


وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن المجلس الوزارى المصغر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا.







الاحتلال الإسرائيلى

غزة

حرب غزة

لواء الناحال

قطاع غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة