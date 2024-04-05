رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يقرر تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية

وكالات

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلى هرتسي هاليفى تنحية قائد هيئة لواء الناحال وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة، حسبما ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن رئيس الأركان قرر توبيخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدى الفرقة 162 ولواء الناحال.

يذكرأن، قال موقع أكسيوس إن المجلس الوزارى الأمنى المصغر فى إسرائيل وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى غزة، وأكد الموقع أن المجلس الوزارى الأمنى المصغر فى إسرائيل وافق أيضا على فتح معبر إيرز للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.



وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن المجلس الوزارى المصغر قرر زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا.