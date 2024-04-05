دعوات ببريطانيا لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.. ومسئول: نتنياهو يجعل العالم أقل أمنا

كتبت : نهال أبو السعود

قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة، إن الأمر مدمر أن يستغرق الأمر ستة أشهر ومقتل 6 من عمال الإغاثة الغربيين حتى تصل إسرائيل إلى نقطة التحول لتغيير مسارها بشأن إمدادات المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة.

في حديثها راديو بي بي سي قالت أليسيا كيرنز إنه يجب على الحكومة تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وزعمت أن الوزراء لم يعودوا يقولون إن إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، بل فقط أن لديها القدرة على القيام بذلك وأضافت: أعتقد أنه ليس لدينا خيار سوى تعليق مبيعات الأسلحة، ومن المهم أن يفهم الجمهور أن هذا ليس قرارًا سياسيًا كما يريد البعض تصويره.

وتابعت: إن المشورة القانونية استشارية بحيث يمكن للحكومة أن تختار رفضها، لكن تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية تتطلب من المتلقي الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. ولهذا السبب توجد مكابح يدوية للطوارئ من حيث تغير الظروف.

وقالت كيرنز إنه من المحبط أن جو بايدن كان يدعو الآن فقط إلى وقف فوري لإطلاق النار عندما قال مساعدوه قبل أسبوع واحد فقط إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار غير ملزم، مما يقلل من تأثيره.

وهاجمت زملائها المحافظين الذين يسعون إلى احتكار كيفية دعم إسرائيل، قائلة إن الدعم لحكومة متطرفة يقودها الليكود ليس مثل دعم إسرائيل. وقالت إن الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس تجعلها والعالم أقل أمانا.

وتابعت: لقد قال لي الكثير من الناس: لماذا لا يمكنك إجبار إسرائيل على القيام بذلك؟ .. إسرائيل حليفتنا ولا نسيطر عليها العبارة التي سمعناها من محاور تلو الآخر هي أن إسرائيل لا تستمع. ويبدو أن ذلك قد تغير. والأولوية الآن هي التأكد من وصول المساعدات ووقف المجاعة.

وفي إشارة إلى مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي هذا الأسبوع، قالت: اتخذت سلسلة القيادة العسكرية الإسرائيلية قرارات مفادها أنه من المقبول قتل ستة من العاملين في المجال الإنساني وناشط واحد. يتمتع العاملون في المجال الإنساني بحماية الوضع الخاص بموجب القانون الإنساني الدولي.

ورفضت الادعاءات الإسرائيلية بأن عمليات القتل كانت خطأ مأساويا، وقالت إن السيارات تم تحديدها بوضوح من السماء، وتم توفير إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتم ضرب السيارات الثلاث بالتسلسل.

وقالت كيرنز إن الهجمات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني تحدث بشكل يومي، ونحن لا نرى هذه الضجة عندما يتعلق الأمر بالمتطوعين الفلسطينيين.