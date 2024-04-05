خيط الجريمة.. سائق وعاطل يسحلان طفل حتى الموت لسرقته فى عين شمس

كتب سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة".

جريمة بشعة شهدتها منطقة عين شمس، بعدما أقدم سائق توك توك وعاطل على سحل طفل حتى الموت لسرقة هاتفه المحمول، حيث حاول المتهمان سرقة هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة إلا أن المجنى عليه انتبه لجريمتهما وتمسك في الهاتف فقام المتهم الثانى بسحله وتعرض لسحاجات واصابات متفرقة بجسده أودت بحياته وفرا هاربين.

تمكن الأهالى من توصيل المجنى عليه لإحدى المستشفيات القريبة من مكان الواقعة ، وأخطرت المستشفى الأجهزة الأمنية بوصول جثة طفل فى العقد الثاني من العمر، وبه عدة جروح متفرقة وجروح قطعية فى الرأس، وبإجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أهلية الطفل.

وبسؤالهم أفادوا بأن نجلهم كان لدى أحد أقاربهم في منطقة عين شمس، وبعد خروجه من منزلهم، انقطع الاتصال به، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكبي الحادث، حيث اتضح أن سائق توك توك واخر عاطل قاما بتتبع الطفل منذ خروجه من منزل أقاربه، ثم قاما بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول، وفرا هاربين، فأمسك الطفل الضحية بالمركبة التى كانا يستقلها المتهمان "توك توك"، فسحلاه تحت عجلات التوك توك ثم صدماه بحائط خرسانية، فلفظ أنفاسه الأخيرة، وفرا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهما تهمة قتل طفل سحلا تحت عجلات الدراجة النارية وصدمه بحائط خرساني لسرقة هاتفه المحمول، وأحالته للمحاكمة الجنائية.