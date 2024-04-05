خطوات هتساعدك فى الإبلاغ عن سرقة سيارتك وارجاعها بالتليفون

كتب - أحمد عبد الهادي

كثيرا من أصحاب السيارات يتساءلون عن كيفية استرجاع السيارة في حالة سرقتها، الأمر الذي تقف الأجهزة الأمنية في مواجهته والحد منه نهائيا.

يقدم اليوم السابع عددًا من المعلومات القانونية التي يسأل عنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، واليوم السابع يقدم شرحًا عن سرقة السيارات، والتي تحدث بأساليب مختلفة، منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو من خلال السطو المسلح على قائدها، للإبلاغ عن سرقة سيارات المواطنين بوزارة الداخلية، على الرقم "4268822".

وفور الاتصال بالرقم يرد عليك أحد مسئولى الخدمة، والذى يقوم بتحرير المحضر، والاستفسار عن بيانات السيارة، وبيانات صاحبها، وتفاصيل عملية السرقة.بعدها يتم التواصل مع صاحب البلاغ، وإعلامه بسير التحقيقات ونتيجتها، حتى الوصول إلى الجُناة وإعادة السيارة المسروقة.