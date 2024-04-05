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حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناقش قرارا لفرض حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

الجمعة، 05 أبريل 2024 10:12 ص
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناقش قرارا لفرض حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة لمناقشة مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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