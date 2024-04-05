حدث فى 26 رمضان..وفاة ابن خلدون رائد علم الاجتماع

كتب لؤى على

نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية، التى وقعت فى كل يوم من أيام رمضان، واليمو تنتاول أبرز الأحداث التى حدثت يوم 26 رمضان.

1- العودة من غزوة تبوك

26 من رمضان 9هـ الموافق 5 يناير631م عودة النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، التى تخلف عن حضورها بعض الصحابة، وحينما عاد النبى دخل المسجد فصلى واعتذر من اعتذر، وكانت حادثة مقاطعة كعب بن مالك وصاحبيه.



2- وفاة ابن خلدون رائد علم الاجتماع



26 من رمضان 808هـ الموافق 16 من مارس 1401م توفى العالم الموسوعى ورائد علم الاجتماع “عبد الرحمن بن خلدون”، الذى تعد بحوثه ودراساته سبقًا فى كثير من العلوم والفنون كالتاريخ والسيرة الذاتية والدراسات التربوية وغيرها.