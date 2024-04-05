تعرف على "مقبرة مرنبتاح" رقم 8 فى وادى الملوك غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى الحلقة الـ24 من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة الأقصر داخل (مقبرة مرنبتاح) والتى تحمل رقم 8 فى وادى الملوك غرب الأقصر، حيث تعتبر حسبما يقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى من القرنة، من أبرز تلك المقابر الفرعونية هي مقبرة "الملك مرنبتاح" والذي كان يطلق عليه محبوب الرب بتاح، فهو ابن ولى عهد الملك رمسيس الثانى العظيم، والذي يعتبر الابن الثالث عشر للملك رمسيس الثانى، والذى خلف أباه المعمر على عرش مصر العظيم، وتولى حكم مصر وهو في العقد السابع من عمره، والذي كان رابع ملوك الأسرة 19 الفرعونية، حيث استمرت فترة حكمه بمصر 10 سنوات منذ عام 1213 ق.م إلى عام 1203 ق.م.

وأضاف الطيب عبد الله حسن، لـ"اليوم السابع"، أن مقبرة "الملك مرنبتاح" تم تصميمها على محور واحد من الشرق إلي الغرب فى قلب الصخر بطول 110م، حيث إن المقبرة كبيرة ومبنية ببساطة وسحر مميز للغاية مع درج و3 ممرات تنازلية تنحدر من المدخل حتى غرفة البئر، ولكن مومياء الملك وجدت مخبأة داخل مقبرة الملك أمنحتب الثاني، ففي مدخل المقبرة على العتب الخارجي للمقبرة نقش قرص الشمس وبه الجعران الذي يمثل الشمس عند الفجر، وصورة إنسان في هيئة كبش يمثل الشمس عند المغيب ونقش إيزيس ونفتيس كل منهما على جانب من جانبي الباب.

وأكد المرشد السياحى، أن المقبرة بها نقوش تمثل "رع ـ حور ـ آختي" ونقشت 3 أسطر عمودية تحتوي على عنوان "كتاب الموتى" الذي كتب على الجدارين المتقابلين، وفي الممر الثاني يوجد نقش آخر علي يسار الممر لـ"إيزيس مع أنوبيس" وعلى الجهة المقابلة علي الجدار منظر مماثل للسابق لـ"نفتيس وأنوبيس"، وفي الممر الثالث يوجد نقوش جميلة على الجانبين لسفينة الشمس وفيها يقف "حورس وست".



أروقة وغرف مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



الزيارات السياحية فى مقبرة الملك مرنبتاح بالأقصر



النقوش البديعة داخل مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



ألوان مبهجة على جدران مقبرة الملك مرنبتاح



تابوت داخل مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك_1



تمثال داخل مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك_2



تمثال مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



شرح تصميم مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



غرف مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



لوحات منقوشة داخل مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



لوحة المراكب المقدسة بمقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



مدخل مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



نقوش وكتابات فى مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك



نقوش ومناظر متنوعة داخل مقبرة الملك مرنبتاح بوادى الملوك