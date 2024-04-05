بدون متهم.. بعد اعتداء لأسبوع.. سر مقتل الطفلة إنجى هوسمان

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

-مقتل الطفلة إنجى هوسمان

فى صبيحة أحد الأيام الدراسية ارتدت الطفلة "أنجى هوسمان" ملابسها الدراسية واستقلت أتوبيس المدرسة الخاصة بها، فى ضواحى سانت لويس بولاية ميسورى، لكن الأمر كان مختلف فى هذا اليوم، فبعد انتهاء اليوم الدراسى اختفت فى ظروف غامضة.

بعد 9 أيام من اختفاء الطفلة عثر عليها مربوطة بشجرة وقد تجمد جسدها، ورجح البعض أن سبب الوفاة يرجع إلى العوامل الطبيعية مثل انخفاض درجات الحرارة، والحاجة إلى الطعام والشراب.

أمرت النيابة بتشريح الجثة، وكانت المفاجئة باكتشاف الفاحصين أن مختطفها قام باغتصابها وتعذيبها لمدة أسبوع، قبل أن يقوم بتعليقها حية وربطها بالشجرة، وعلى الرغم من رفع جميع البصمات وفحص الحمض النووي إلا أنه لم يتم العثور على الجاني حتى يومنا هذا لتقيد قضية جديدة ضد مجهول.



