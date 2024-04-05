اليوم السابع
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بأسلوب كسر الزجاج.. ضبط شقيقتين تخصصا في سرقة السيارات

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:46 م
بأسلوب كسر الزجاج.. ضبط شقيقتين تخصصا في سرقة السيارات رجال الشرطة
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. يتضمن تكسير زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها (جهاز لاب توب، تابلت ، مبلغ مالى، بعض الأوراق).

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مهندس مدنى- مقيم بدائرة القسم) بكسر زجاج السيارة الخلفى وسرقة الحقيبة المشار إليها ،الخاصة بزوجته.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقين- مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وبحوزتهما (جهازى لاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقات من داخل السيارات، وأقرا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات.

 







الأجهزة الأمنية

مقطع فيديو

التواصل الاجتماعى

وزارة الداخلية




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