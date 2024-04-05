اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 06:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الناتو" يستبعد إرسال وحدات قتالية إلى أوكرانيا

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:00 ص
"الناتو" يستبعد إرسال وحدات قتالية إلى أوكرانيا الناتو - أرشيفية
وكالات

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قال الأمين العام لـ "الناتو" ينس ستولتنبرج للتلفزيون البولندى إن الحلف لا ينوى إرسال وحدات قتالية إلى أوكرانيا ويواصل دعما عسكريا كبيرا لكييف

وذكر ستولتنبرج: "لا ننوي إرسال أي وحدات قتالية إلى أوكرانيا"، وفي الوقت نفسه، دعا الأمين العام للحلف إلى "تعزيز إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي".

وأوضح ستولتنبرغ: "حلفاء الناتو يرسلون دعما عسكريا كبيرا إلى أوكرانيا.. يجب علينا تكثيف هذا النشاط ونقل المزيد، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي".

وعقدت في مقر "الناتو" في بروكسل يومى الأربعاء والخميس اجتماعات لوزراء خارجية دول الحلف وكذلك مجلس "الناتو-أوكرانيا" شارك فيها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

وأعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، إدوارد لوتواك، في وقت سابق، أن بريطانيا وفرنسا ودول أوروبا الشمالية تستعد سرا لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

هذا وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على أي تهديد أمني من قبل "الناتو"، محذرة من أن الأزمة الأوكرانية قد تتجاوز حدودها الجغرافية بسبب تصرفات بعض دول الحلف.







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