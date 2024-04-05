الملك تشارلز الثالث يهنئ حلف شمال الأطلسى بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه

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هنأ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، حلف شمال الأطلسى الناتو بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسه، وذلك فى رسالة بعث بها إلى السكرتير العام للحلف ينس ستولتنبرج.

وقال تشارلز الثالث -حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "إنه قبل خمسة وسبعين عاما، اجتمعت 12 دولة فى واشنطن العاصمة للدعوة إلى إنشاء تحالف دفاعى وهو رمز للرابطة الدائمة بين أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأضاف أن "توقيع المملكة المتحدة على معاهدة واشنطن يمثل التزامنا الأساسى تجاه منظمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) باعتبارها حجر الزاوية لأمننا والقيم التى نعتز بها".

وتابع الملك - فى رسالته إلى ستولتنبرج - "بينما نرحب بمواطنى السويد وفنلندا للحماية التى يوفرها الناتو، تظل أفكارنا مع الشعب الأوكراني"، مضيفا أنه "فى مواجهة غزو غير مبرر، أظهر حلف شمال الأطلسى دعما ثابتا لأوكرانيا فى معركتها الشجاعة من أجل السيادة".

وأشار إلى أن "المملكة المتحدة كانت حاضرة هناك منذ البداية .. وربما انتقل المقر الرئيسى لحلف شمال الأطلسى من ميدان بلجريف فى لندن إلى شوارع باريس والآن إلى بروكسل ولكن مهمته الأساسية لا تزال قائمة وهى حماية مليار مواطن من مواطنى حلفائنا فى الناتو".

وأوضح ملك بريطانيا إلى أن هذا التحالف الحيوى يواصل الازدهار والتكيف فى مواجهة التهديدات والتحديات الجديدة.