الفلبين: تعليق آلاف المدارس الفصول الدراسية ذات الحضور الشخصي إثر ارتفاع حرارة الجو

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علقت آلاف المدارس في الفلبين الفصول الدراسية ذات الحضور الشخصي، اليوم الجمعة، لتعرض أجزاء من الدولة الاستوائية لدرجات حرارة مرتفعة بصورة خطرة.



وأصدرت وزارة التعليم الفلبينية - حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الجمعة - تقرير إرشادي يمنح مدراء المدارس السلطة لتقرير موعد التحول إلى التعليم عن بعد "في حالات الحرارة الشديدة والكوارث الأخرى".



وأظهرت الأرقام الرسمية أن 5 آلاف و288 مدرسة في جميع أنحاء الدولة الأرخبيلية تحولت إلى نظام التعليم عن بعد، بإجمالي عدد طلاب أكثر من 3.6 مليون طالب، حيث تعد أشهر مارس وأبريل ومايو أكثر الأشهر حرارة وجفاف في الدولة.