الصين وتايلاند توقعان اتفاقيات بشأن الفضاء الخارجي والمواقع القمرية

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أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن الصين وتايلاند قامتا بتوقيع اتفاقيات أولية اليوم الجمعة من أجل التعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومحطات الأبحاث القمرية الدولية.



وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه وفقا لمذكرات التفاهم، فإن الدولتين تهدفان إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة معنية باستكشاف الفضاء وتطبيقاته، وتشمل تبادل البيانات وتدريب الأفراد.. وأضافت الإدارة أن الصين وتايلاند اتفقتا أيضا على التعاون في خطط لتقييم وتصميم وإدارة محطات الأبحاث القمرية.



وأشارت الإدارة أنه في عام 2023، اختارت الصين مراقب الطقس الفضائي الذي طورته تايلاند من أجل مهمة المسبار القمري "تشانج آه 7".. ومن المتوقع إطلاق هذه المهمة في عام 2026 تقريبا حيث ستقوم باستكشاف الموارد الموجودة في قطب القمر الجنوبي.

وتهدف الصين إلى هبوط رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030.