الصحة العالمية: شحن 1.2 مليون اختبار تشخيصى سريع للكوليرا إلى 14 دولة

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان، إنه سيتم شحن أكثر من 1.2 مليون اختبار تشخيصي سريع للكوليرا إلى 14 دولة في أكبر عملية نشر عالمية على الإطلاق، مع وصول أول شحنة اليوم إلى ملاوي.

سيؤدي هذا النشر الرسمي الأول للاختبارات من خلال تحالف اللقاحات جافى Gavi إلى تحسين الكشف عن تفشي المرض ومراقبته في الوقت المناسب، وفعالية حملات التطعيم استجابة لتفشي المرض الحالي، واستهداف جهود التطعيم الوقائي المستقبلية.

يعد برنامج شراء الاختبارات التشخيصية السريعة العالمية للكوليرا بمثابة تعاون بين التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافى (Gavi)، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومؤسسة FIND، وشركاء آخرين.

يشير وصول مجموعات اختبار التشخيص السريع (RDT) للكوليرا في ملاوي اليوم إلى بداية برنامج عالمي سيشهد توزيع أكثر من 1.2 مليون اختبار على 14 دولة معرضة لخطر الإصابة بالكوليرا خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتشمل البلدان التي ستتلقى مجموعات في الأسابيع المقبلة في هذا الانتشار العالمي الأكبر على الإطلاق تلك المتضررة بشدة حاليًا من تفشي وباء الكوليرا، مثل إثيوبيا والصومال وسوريا وزامبيا. وسيعمل هذا البرنامج على تحسين توقيت ودقة الكشف عن تفشي المرض والاستجابة له من خلال تعزيز قدرات المراقبة والاختبار الروتينية والمساعدة في تحديد حالات الكوليرا المحتملة بسرعة. والأهم من ذلك أنه سيساعد البلدان أيضًا على رصد الاتجاهات وبناء قاعدة أدلة للبرامج الوقائية المستقبلية، ودعم تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الكوليرا والقضاء عليها.

يتم تمويل وتنسيق البرنامج العالمي لتشخيص الكوليرا من قبل التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافى (Gavi)، مع عمليات الشراء والتسليم إلى البلدان بقيادة اليونيسف ، ويتم تنفيذه بالتعاون مع فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا (GTFCC)، ومنظمة الصحة العالمية . وقد تم تطويره بالشراكة مع مؤسسة FIND ، التي قادت عملية تطوير ملف تعريف المنتج المستهدف الذي يصف الخصائص المطلوبة لفرق الاختبار السريع الخاصة بالكوليرا وغيرها من المنظمات.

تشير هذه الشحنات الأولية إلى بداية البرنامج، الذي يهدف إلى رؤية الشركاء ينشرون فرق التشخيص السريع في بلدان إضافية أبدت اهتمامها بالمستقبل. تعتمد استدامة البرنامج على المدى الطويل على النجاح في جمع الأموال للفترة الاستراتيجية التالية لجافى، من 2026 إلى 2030.

ومن خلال هذا الجهد، سيتم الآن استخدام اختبارات التشخيص السريع من شركتين مصنعتين - والتي تم توفيرها حتى الآن عن طريق منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لاستخدامها في الاستجابة للفاشية - بشكل روتيني لمراقبة الكوليرا. وقد ساعدت الدراسات التجريبية في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر ونيبال، بتمويل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين بقيادة مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الامريكى (CDC)، وجامعة جونز هوبكنز (JHU) ومركز إبيسنتر/أطباء بلا حدود. زيادة فهم استراتيجيات الاختبار السريع الفعالة. وقد ساعدت الرؤى الأولية المستمدة من هذه الدراسات، والتي لا تزال مستمرة، في توجيه تصميم البرنامج - مما يجعل إطلاق هذه الاختبارات على نطاق واسع أكثر فعالية.

وتشهد الكوليرا ارتفاعًا عالميًا منذ عام 2021، مع ارتفاع معدلات الوفيات بين الحالات على الرغم من توافر علاج بسيط وفعال وبأسعار معقولة. وقد أدى العدد الكبير من حالات تفشي المرض إلى طلب غير مسبوق على اللقاحات من البلدان المتضررة. في حين أن المعروض العالمي من لقاح الكوليرا الفموي قد زاد ثمانية عشر ضعفا بين عامي 2013 و 2023، فإن الارتفاع الكبير والمستدام في الطلب مقارنة بالتوافر الحالي قد فرض ضغطا على المخزون العالمي. وكان لا بد من تأخير حملات التطعيم الوقائية للحفاظ على الجرعات اللازمة لجهود الاستجابة لتفشي الطوارئ. إن تفشي المرض بشكل متكرر في البلدان التي تم فيها بالفعل تنفيذ حملات التطعيم الطارئة يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة إلى تحسين السرعة والدقة في تحديد المناطق التي تشهد انتقالًا جديدًا أو مستمرًا - مما يتيح استهداف هذه المناطق أثناء جهود الاستجابة الأولية للفاشية.

في عام 2021، وافق مجلس إدارة Gavi على تمويل بقيمة 55 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج تشخيص الكوليرا والحمى الصفراء والحصبة والحصبة الألمانية والتهاب السحايا بالمكورات السحائية والتيفوئيد بين عامي 2022 و2025 - بهدف تحسين مراقبة الأمراض واكتشاف تفشي المرض والاستجابة له وتصميم البرامج الوقائية. ثم فتح جافي نافذة طلبات تشخيص الكوليرا في يونيو 2023 - والتي لا تزال مفتوحة - وقد قدمت 14 دولة حتى الآن طلبات وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة مراجعة مستقلة مكونة من خبراء.

وفي عام 2023، أطلق جافي أيضًا برنامجًا للتطعيم الوقائي ضد الكوليرا، لدعم البلدان في مكافحة الكوليرا على المدى الطويل - وهي استراتيجية أدت بنجاح إلى انخفاض تفشي أمراض مثل الحمى الصفراء والتهاب السحايا.

الكوليرا هي عدوى معوية حادة تنتشر عن طريق الطعام والماء الملوث بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا ضمة الكوليرا . ويرجع ارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا إلى استمرار الفجوات في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، والفشل في الكشف بسرعة عن تفشي المرض والحد من انتشاره. وفي كثير من الأحيان، لا تتمكن المجتمعات المتضررة من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وهو وضع يتفاقم بسبب العوامل المرتبطة بالمناخ والصراع ونزوح السكان.

وفي مواجهة الطفرة المستمرة، دعا الشركاء العاملون في مكافحة الكوليرا البلدان والمصنعين والشركاء الآخرين بشكل عاجل إلى الاستثمار في الاستجابة لتفشي المرض في الوقت المناسب وإدارة الحالات، والوصول السريع إلى العلاج، وزيادة إنتاج اللقاحات بأسعار معقولة، وإدخال تحسينات عاجلة في إمكانية الوصول. إلى خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية في المجتمعات المتضررة.

ولكي تكون هذه الاستراتيجيات المتعددة القطاعات لمكافحة الكوليرا فعالة، يجب أن تسترشد ببيانات مراقبة الكوليرا الموثوقة وفي الوقت المناسب. لا يدعم الترصد الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة لتفشي المرض فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا مركزيًا في تزويد أصحاب المصلحة في ركائز الوقاية من الكوليرا ومكافحتها الأخرى بالبيانات التي يحتاجونها لاستهداف التدخلات وتصميمها وتنفيذها وتقييمها.

