السلطات الصحية فى التشيك تعلن تسجيل ثالث حالة وفاة بالسعال الديكي

أحمد علوى

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية التشيك تسجيل ثالث حالة وفاة جراء الإصابة بالسعال الديكي في البلاد هذا العام.



وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أن حالة الوفاة كانت لطفل يبلغ من العمر عدة أسابيع في مدينة "هراديتش كرالوفي" حيث كان يعاني من أمراض أخرى أيضا، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، مشيرا إلى أن مسئولي الصحة سجلوا أكثر من 700 حالة إصابة جديدة بالسعال الديكي هذا الأسبوع، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 6 آلاف حالة.



ومنذ بداية العام الجاري، قدم الأطباء أكثر من 81 ألف لقاح ضد مرض الجهاز التنفسي، بزيادة قدرها 39 ألفا عن العام الماضي.

ووفقا لوزير الصحة التشيكي "فلاستيميل فاليك"، سيصل أكثر من 100 ألف لقاح إلى البلاد بحلول نهاية شهر أبريل الجاري.