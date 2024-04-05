الخارجية الروسية تستدعي سفير كوريا الجنوبية لدى موسكو

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى موسكو لي دو هون، إلى مقر الوزارة؛ على خلفية العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها سول.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو - في تصريحات اليوم /الجمعة/ - "لقد تم استدعاء سفير جمهورية كوريا الجنوبية في موسكو لي دو هون، إلى وزارة الخارجية الروسية".. مضيفا "أن روسيا تعتبر فرض حكومة كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب ضد أشخاص وشخصيات اعتبارية روسية خطوة غير ودية جديدة من جانب سول، تم اتخاذها على أساس اتهامات لا أساس لها من الصحة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".



وكانت كوريا الجنوبية فرضت عقوبات على أفراد ومشروعات روسية بسبب التعاون بين موسكو وبيونج يانج.